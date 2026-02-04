Xi Jinping ha chiamato Trump al telefono. Durante la conversazione, il presidente cinese ha detto che la Cina sostiene gli sforzi di pace in Ucraina. Poi, ha avuto anche una videochiamata con Putin, in cui hanno ribadito che Cina e Russia difenderanno la giustizia internazionale. La diplomazia tra i paesi si intensifica in un momento di tensione globale.

Il presidente cinese ha avuto anche una videochiamata con Putin: “Cina e Russia difenderanno la giustizia internazionale” Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La chiamata, su cui la Xinhua, agenzia di stampa statale cinese, non ha ancora fornito dettagli, anticipa l’incontro dei due capi di Stato atteso per aprile in Cina ed arriva a pochi mesi dal bilaterale del 30 ottobre svoltosi alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud. Il presidente russo e il suo omologo cinese hanno inoltre affrontato il tema delle relazioni dei loro Paesi con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cina, Xi Jinping al telefono con Trump: ‘Sosteniamo sforzi di pace in Ucraina’

