WrestleMania 42 la card completa delle due serate | tutti i match in programma

La WWE ha annunciato la lista completa degli incontri programmati per WrestleMania 42, che si svolgerà in due serate il 18 e 19 aprile presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. La card comprende vari match tra i principali performer del roster, con dettagli sugli incontri previsti per ogni serata. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario della federazione di wrestling.

Las Vegas, 8 aprile 2026 – WWE ha ufficializzato la card di WrestleMania 42 per le due serate del 18 e 19 aprile ad Allegiant Stadium, a Las Vegas. In cartellone ci sono due match mondiali, Brock Lesnar contro Oba Femi, il ritorno di “The Demon” Finn Bálor, una Ladder Match per l’Intercontinental Title e John Cena nel ruolo di host. WrestleMania 42 andrà in scena sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. WWE ha reso nota la card ufficiale delle due notti il 7 aprile: negli Stati Uniti lo show sarà trasmesso su ESPN, mentre fuori dagli Usa sarà disponibile su Netflix. Anche in Italia, sarà la prima Wrestlemania trasmessa in diretta sulla compagnia in streaming. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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