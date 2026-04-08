Nella serata di ieri, in diretta su GetUpESPN, la WWE ha annunciato le carte ufficiali delle due serate di WrestleMania 42. La manifestazione si svolgerà negli Stati Uniti e verrà trasmessa su ESPN, con la prima ora disponibile gratuitamente. In Italia, invece, entrambe le serate saranno visibili a partire da mezzanotte su Netflix, offrendo agli appassionati un accesso diretto agli incontri programmati.

Ieri sera, in diretta su GetUpESPN, la WWE ha svelato le card delle due serate di WrestleMania. Il PLE andrà in ondà in America proprio su ESPN, con la prima ora gratuita, mentre in Italia avremo entrambe le dirette a partire da mezzanotte su Netflix. Sabato 18. Prima serata con incontri probabilmente più interessanti e divertenti. I primi match sono il 3 vs 3 annunciato a RAW tra gli Usos e LA Knight contro i nuovi campioni di coppia Logan Paul e Austin Theory della Vision ed IShowSpeed, segue l’unsanctioned match tra Drew McIntyre e Jacob Fatu per chiudere la prima ora dell’evento. Successivamente, il match tra i 4 team femminili per le cinture di coppia attualmente detenute da Nia Jax e Lash Legend. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Svelate le card delle due serate di WrestleMania 42

WrestleMania 42, la card completa delle due serate: tutti i match in programmaLas Vegas, 8 aprile 2026 – WWE ha ufficializzato la card di WrestleMania 42 per le due serate del 18 e 19 aprile ad Allegiant Stadium, a Las Vegas.

WWE: La card di WrestleMania 42 prende forma, almeno due nuovi match in arrivoManca circa un mese a WrestleMania 42 e la card della due giorni targata WWE conta al momento cinque match ufficiali.