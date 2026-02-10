WWE | Oba Femi diventa free agent WWE uno status rarissimo condiviso con Lesnar e Omos

La WWE ha deciso di cambiare le carte in tavola per Oba Femi, il gigante nigeriano di recente uscita da NXT. Invece di essere assegnato a RAW o SmackDown, ora Femi è un free agent, entrando in una categoria molto rara. Solo pochi come Lesnar e Omos hanno avuto questo status, che permette loro di scegliere dove andare senza vincoli di roster. La mossa sorprende gli addetti ai lavori e apre nuovi scenari per il futuro del wrestler.

Svolta importante per Oba Femi dopo l'addio a NXT. Invece di essere assegnato in modo definitivo a RAW o SmackDown, il gigante nigeriano è stato inserito nella sezione free agent del roster WWE. Una scelta tutt'altro che banale. Prima del suo inserimento, quello status era riservato solo a due nomi: Brock Lesnar e Omos. Essere free agent significa non appartenere ufficialmente a un brand preciso, lasciando alla compagnia la libertà di far apparire l'atleta dove e quando serve. Perché questo status è così significativo. Nel caso di Lesnar, la posizione da free agent è sempre stata legata al suo calendario ridotto e alla sua aura da attrazione speciale.

