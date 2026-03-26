Carmelo Hayes e Kelani Jordan, entrambi wrestler della WWE, si sono sposati il 18 marzo 2026. La cerimonia si è svolta in anticipo rispetto ai piani stabiliti, che prevedevano il matrimonio a fine anno. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato l'attenzione dei fan e dei media specializzati nel mondo dello sport e dell'intrattenimento.

Carmelo Hayes e Kelani Jordan sono ufficialmente marito e moglie. La coppia della WWE è convolata a nozze il 18 marzo 2026, anticipando i piani originali che prevedevano il matrimonio per fine anno. Il matrimonio a sorpresa di Carmelo Hayes e Kelani Jordan. Hayes e Kelani Jordan stanno insieme dal 2023 e si erano fidanzati ufficialmente il 1° luglio 2025. I due avevano inizialmente programmato le nozze per la fine del 2026, ma hanno deciso di anticipare i tempi: il matrimonio si è celebrato il 18 marzo scorso. View this post on Instagram A post shared by R E E M (@videosbyreem) A documentare il grande giorno ci ha pensato il fotografo e videomaker REEM, che ha realizzato un reel fotografico pubblicato sui profili Instagram di entrambi i wrestler. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Carmelo Hayes e Kelani Jordan si sono sposati, festa grande nel roster WWE

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