WWE | Sami Zayn trionfa su Carmelo Hayes e diventa campione degli Stati Uniti

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, tenutosi al PPG Paints Arena di Pittsburgh, Sami Zayn ha vinto il match contro Carmelo Hayes, conquistando così il titolo di campione degli Stati Uniti. La sfida si è conclusa con la vittoria di Zayn, che ha ottenuto il titolo in un incontro molto seguito tra i fan WWE. La conquista del titolo rappresenta un momento importante per il wrestler canadese.

La strada verso WrestleMania è sempre costellata di grandi eventi WWE, e quando SmackDown ha fatto tappa al PPG Paints Arena di Pittsburgh, in Pennsylvania, lo spettacolo non ha fatto eccezione. Carmelo Hayes si è dimostrato un campione degli Stati Uniti molto solido, mettendo in palio il titolo settimana dopo settimana attraverso le sue open challenge. Tuttavia, questa volta si è trovato davanti un avversario che non è riuscito a superare. Sami Zayn è determinato a tornare campione in WWE. Nel corso della serata, aveva già avuto un confronto con Trick Williams, intervenendo dopo che quest’ultimo, appena approdato nel main roster, aveva alzato troppo i toni in seguito all’annuncio di Nick Aldis riguardo a un match a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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