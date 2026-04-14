WWE | A pochi giorni da WM Gunther ha rivelato le motivazioni dietro il suo attacco a Seth Rollins

A pochi giorni da WrestleMania, è stato rivelato che Gunther ha spiegato le ragioni dietro il suo attacco a Seth Rollins. Tra i match più attesi di questa fase di avvicinamento all'evento, quello tra i due wrestler ha attirato molta attenzione. La rivalità tra Rollins e Gunther si è intensificata nelle settimane precedenti, portando a scontri e provocazioni che hanno preparato il terreno per il grande incontro.

Uno dei match più sorprendenti di WrestleMania nati in questa Road To WrestleMania è quello tra Seth Rollins e Gunther. Le strade dei due non si erano mai incrociate e tutto è nato da un attacco a sorpresa di Gunther mentre il visionario era ancora alle prese con Paul Heyman e la questione tradimento della Vision. Un attacco che ha lasciato dubbi per settimane tra i fan cercando di capire se fosse avvenuto perchè Gunther è diventato un nuovo “Heyman guy” o per qualche altro motivo nascosto. Una risposta è arrivata questa notte, spiegazione richiesta a gran voce da Seth Rollins. Questione personale. Gunther era salito sul ring per parlare stanotte, ma è stato interrotto prima ancora di iniziare da Rollins che lo ha aggredito giungendo dagli spalti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: A pochi giorni da WM, Gunther ha rivelato le motivazioni dietro il suo attacco a Seth Rollins WWE: Seth Rollins assalito dal nulla da Gunther, nasce così un match per WrestleMania 42La scorsa settimana Seth Rollins era stato tratto in arresto dalla polizia di Boston in violazione dell’ordine restrittivo ottenuto da Paul Heyman. WWE: Seth Rollins lancia la sfida a Gunther che intanto si allea con Paul HeymanSeth Rollins è tornato sul ring di Raw del 7 aprile al Toyota Center di Houston, visibilmente carico dopo sei mesi di assenza. Stanotte alle 2, in diretta con commento in italiano, su @netflixit, appuntamento con l'ultimo episodio di RAW prima di WRESTLEMANIA con CM PUNK, ROMAN REIGNS, OBA FEMI, BROCK LESNAR , SETH ROLLINS e GUNTHER che scalderanno i motori pri - facebook.com facebook