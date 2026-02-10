Nel torneo WTA di Doha, Elisabetta Cocciaretto conosce ora la sua prossima avversaria dopo il sorteggio degli ottavi di finale. La giornata si è rivelata intensa, con grandi emozioni e qualche sorpresa. Tra le favorite, Swiatek, Rybakina e Svitolina avanzano, mentre in casa Italia le due azzurre, Cocciaretto e Paolini, vivono momenti diversi: gioie per alcune, delusioni per altre.

Giornata piuttosto intensa nel WTA1000 di Doha, in Qatar, ed emozioni forti anche in casa Italia. Gioie e dolori per il Bel Paese nelle prestazioni di Elisabetta Cocciaretto e di Jasmine Paolini. La marchigiana ha fatto saltare il banco, come si suol dire, e ha eliminato con un perentorio 6-4 6-2 la n.5 del mondo, Coco Gauff. Resa deluxe della “Coccia”, al cospetto di una Gauff sempre in difficoltà nella combinazione servizio-dritto. Sul cammino dell’azzurra ci sarà l’americana Li che ha sconfitto la polacca Magdalena Frech. Se Cocciaretto dovesse replicare il livello odierno, potrebbe fare strada negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale

Approfondimenti su Doha WTA

Durante la terza giornata del WTA Auckland 2026, si sono conclusi gli incontri del primo turno, con Eala e Svitolina che si sono qualificate per gli ottavi di finale.

Questa mattina è stato ufficializzato il tabellone del WTA 1000 di Doha 2026.

