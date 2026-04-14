Recentemente è stato annunciato un aggiornamento di Windows 11 che riduce i tempi di configurazione dei nuovi PC. La nuova versione del sistema operativo elimina alcune delle procedure che prima rallentavano il processo di setup. Gli utenti potranno completare l’installazione e la configurazione in modo più rapido rispetto alle versioni precedenti. L’aggiornamento mira a semplificare e velocizzare l’avvio dei dispositivi con Windows 11.

Configurare un nuovo PC con Windows 11 è sempre stato un passaggio che richiedeva tempo e pazienza. In molti casi, infatti, l’utente si trovava davanti a lunghi caricamenti e procedure iniziali che potevano durare anche decine di minuti prima di poter accedere davvero al desktop. Rispetto ad altri sistemi operativi come macOS o Chrome OS, spesso più rapidi nel rendere subito operativo il dispositivo, Microsoft ha storicamente imposto una fase iniziale più pesante. Una situazione che ora cambia in modo significativo. Microsoft ha infatti confermato una novità importante legata alla fase di configurazione iniziale di Windows 11, conosciuta anche come OOBE (Out Of Box Experience).🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Windows 11, configurazione più veloce: il nuovo setup elimina i tempi morti

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