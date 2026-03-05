Un aggiornamento di Windows 11 denominato KB5001716 si installa automaticamente su alcuni dispositivi, anche quando gli utenti decidono di non procedere con l’installazione. La procedura coinvolge il sistema operativo senza richiedere l’input diretto dell’utente e può modificare alcune impostazioni senza preavviso. Per bloccare questa installazione, sono state segnalate alcune soluzioni, ma il pacchetto continua a essere distribuito in modo automatico.

Immmagina la scena: ti alzi dalla scrivania per una rapida pausa, magari per preparare un caffè o rispondere a una telefonata. Torni dopo trenta minuti e ti trovi davanti a uno schermo che mostra un’installazione di Windows 11 in corso. Non hai cliccato su nulla, hai rifiutato tutti i prompt di aggiornamento nelle settimane precedenti, eppure eccolo là: il nuovo sistema operativo si sta installando sul tuo PC senza che tu abbia dato alcun consenso esplicito. Fantascienza? Paranoia da tecnologia? No, è esattamente quello che è successo a un utente che ha condiviso la sua esperienza su Reddit, scatenando un dibattito che ha coinvolto migliaia di persone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rifiuti di installare Windows 11, ma si installa lo stesso: il pacchetto KB5001716 che cambia tutto (e come fermarlo)

