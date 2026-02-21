Lidl aumento degli stipendi e più welfare con il nuovo contratto integrativo

Lidl Italia ha deciso di aumentare gli stipendi e migliorare i servizi di welfare, firmando un nuovo contratto con i rappresentanti dei lavoratori. La scelta mira a rafforzare il rapporto tra azienda e dipendenti, con interventi concreti sulla paga e sulle condizioni di lavoro. Nei prossimi giorni, i lavoratori di Lidl saranno chiamati a votare l’accordo. La firma segna un passo importante per il settore della grande distribuzione.

© Quifinanza.it - Lidl, aumento degli stipendi e più welfare con il nuovo contratto integrativo

Lidl Italia e i sindacati hanno siglato il nuovo contratto integrativo aziendale. Nelle prossime settimane l’ ipotesi di accordo sarà sottoposta all’approvazione dei lavoratori Lidl. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda il riconoscimento di un premio fisso annuale di 650 euro. L’intesa riguarda una delle realtà più rilevanti della grande distribuzione organizzata in Italia, con oltre 780 punti vendita, 12 centri logistici e un esercito di 23.000 dipendenti. In cosa consiste il nuovo contratto integrativo Lidl. L’accordo fra i sindacati e Lidl Italia, che è parte del gruppo tedesco Schwarz presente in Italia dal 1992, arriva in seguito a diverse iniziative di lavoratori e sindacati, fra cui anche alcuni scioperi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Bonus bollette: con il nuovo contratto integrativo 300 euro in più per i dipendenti comunaliIl Comune di Montegrotto Terme ha adottato un nuovo contratto integrativo che prevede un bonus bollette di circa 300 euro per ciascun dipendente comunale. Operai, stipendi in aumento con il rinnovo del contratto MetalmeccaniciQuesta mattina è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lidl: aumento massa salariale 1,5%, è il più alto del settore. Aumento dell'1,5% Lidl rilancia sui salari: «Incremento record nel settore»Aumenti di stipendio presso Lidl: la catena di supermercati ha concordato con il sindacato Syna e con la Società degli impiegati del commercio Svizzera (SIC) un incremento della massa salariale dell'1 ... bluewin.ch Ennesimo aumento... ...Continua - facebook.com facebook