Durante la 31ª giornata di campionato, 41 squadre su 42 hanno deciso di indossare maglie retrò, mentre il Real Madrid ha scelto di non partecipare come forma di protesta. L'evento, programmato tra il 10 e il 12 aprile, ha visto l’approvazione di tutti i club di Primera e Segunda Divisione, escluso il club madrileno.

L’idea è brillante, però non è piaciuta a tutti. La Liga ha lanciato una giornata "retro" nel suo campionato, ovvero con le squadre di prima e seconda divisione che scenderanno i campo vestite con maglie d’epoca. La giornata scelta è la 31, che si giocherà tra il 10 e il 12 di aprile, e le squadre che hanno aderito sono 41 su 42. Tutte quelle della Segunda, e 19 delle 20 di Primera con la defezione del Real Madrid. Nel caso di Barcellona, Rayo Vallecano e Getafe le squadre giocheranno con le maglie abituali per motivi tecnici ma parteciperanno al resto delle attività previste dall’iniziativa, tra video e creatività varia. Le maglie scelte dai vari club saranno presentate stasera durante una sfilata della Fashion Week madrilena, e saranno "retro" anche le divise degli arbitri e le grafiche televisive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liga, giornata con maglie retrò: aderiscono 41 squadre su 42. Ma il Real per protesta dice no

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