wec ferrari incontra le frecce tricolori in attesa della prima prova di imola

Prima del debutto nel FIA World Endurance Championship a Imola, previsto per il fine settimana del 19 aprile, la squadra Ferrari ha incontrato la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” in un evento organizzato nelle ultime ore. L'incontro si è svolto in un luogo dedicato, con le due realtà che hanno condiviso momenti di confronto e collaborazione prima dell’inizio della stagione.

In attesa del primo round del FIA World Endurance Championship, in programma a Imola nel weekend del 19 aprile, Ferrari ha incontrato la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” per un evento speciale. La manifestazione si è svolta presso la base aerea di Rivolto in Friuli. Protagonista la 499P n. 51 che con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado ha vinto l’ultimo titolo piloti, risultato ottenuto in Bahrain lo scorso novembre insieme alla conquista del Mondiale costruttori. Il britannico Calado ha guidato il prototipo, l’ex vincitore della 24h Le Mans è stato aiutato dal compagno Miguel Molina. Lo spagnolo ha collaborato alle operazioni che si sono svolte prima del sorvolo dei velivoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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