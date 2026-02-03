Riaprirà entro metà marzo il Ponte sul Nure Dopo i lavori saranno mantenute 27 fermate ferroviarie

La viabilità sul Ponte del Nure lungo la via Emilia sarà riaperta entro metà marzo 2026. Dopo mesi di lavori, le auto torneranno a circolare sul ponte. Contestualmente, rimarranno attive fino al 13 giugno le 30 fermate ferroviarie di Cadeo e Pontenure, assicurando la mobilità ai pendolari anche durante il periodo di transizione.

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte sul Nure, lungo la Statale 9.

