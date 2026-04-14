Walter Giordano sindaco l’appello dei riformisti del centrosinistra

Un gruppo di riformisti del centrosinistra ha lanciato un appello per avviare una nuova fase amministrativa nella città di Avellino. L’obiettivo è superare lo stallo attuale e creare un progetto unitario e vincente per il futuro della città. La richiesta si focalizza sulla necessità di un cambio di passo, promuovendo un percorso condiviso tra le forze politiche e le forze sociali presenti sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti “Per una nuova stagione amministrativa nella citta? di Avellino. La sintesi necessaria oltre lo stallo: verso un progetto unitario e vincente”. E l’incipit del documento a firma di P artito Socialista +EUROPA Radicali Italiani ORA! Tempi Nuovi – Popolari Uniti Cittadini in Movimento a sostegno della candidatura a sindaco di Walter Giordano a capo del campo largo: “La politica- questo l’appello delle forze riformiste- quando e? degna del proprio nome, e? prima di tutto assunzione di responsabilita?.?Responsabilita? verso chi attende risposte, verso chi ha smesso di attenderle, e verso una citta? che da troppo tempo sconta l’assenza di una visione condivisa del proprio futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Walter Giordano sindaco”, l’appello dei riformisti del centrosinistra “Disponibile solo per il centrosinistra”: Walter Giordano punta alla candidatura a SindacoIn una nota, Giordano precisa di voler evitare “interpretazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti”, ribadendo con fermezza la propria... “Walter Giordano aspirante sindaco del campo largo? Un autocandidato”E’ il duro affondo di Tonino Gengaro, ultimo candidato sindaco del campo largo e riferimento dell’area Schelein.