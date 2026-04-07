Minacce e odio online indagato 15enne | Voleva replicare l’attacco di Trescore

Un ragazzo di 15 anni, residente in provincia di Arezzo, è stato coinvolto in un’indagine condotta dalla Digos di Firenze. L’indagato avrebbe diffuso sui social media messaggi contenenti ideologie suprematiste e un linguaggio ostile rivolto alle donne. Le autorità stanno accertando se le sue azioni siano collegate a un precedente attacco avvenuto a Trescore, in Lombardia. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sul fenomeno delle minacce e dell’odio online tra i giovani.

Un quindicenne residente in provincia di Arezzo è finito al centro di un’indagine della Digos di Firenze dopo aver diffuso online messaggi preoccupanti, caratterizzati da ideologie suprematiste e un forte odio nei confronti delle donne. L’elemento più allarmante riguarda la sua dichiarata intenzione di imitare il recente episodio di violenza avvenuto a Trescore Balneario, dove uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa. Attraverso Telegram, il ragazzo avrebbe scritto: “Farò lo stesso dopo Pasqua”, frase che, secondo gli investigatori, rimanda proprio all’aggressione avvenuta nelle scorse settimane in terra bergamasca. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un coltello, lo stesso che il giovane aveva mostrato in un video girato nella sua abitazione mentre simulava colpi contro alcuni cuscini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Video con un coltello e disprezzo verso le donne, 15enne indagato. Individuato con monitoraggio dei social dopo l’aggressione di TrescoreAveva realizzato un video nella sua cameretta da 15enne in cui, impugnando un grosso coltello da cucina, simulava colpi violenti contro un cuscino...

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«Un’intera civiltà morirà stanotte». Lo ha scritto Donald Trump, alzando ancora il livello delle sue minacce e della sua retorica. x.com

Dalle indagini sarebbe emerso che, ubriaco, avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, concretizzate in percosse, minacce di morte - anche mediante coltelli e falci - in un controllo ossessivo della sua vita - facebook.com facebook