Voto a domicilio | aperto il calendario per i fragili nel piacentino

Il calendario per il voto a domicilio è stato aperto per gli elettori dei comuni di Ferriere e Pontenure in vista delle elezioni amministrative di fine maggio. Gli aventi diritto, che rientrano nelle categorie di persone fragili o con particolari esigenze, possono ora avviare le procedure per esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione. Le consultazioni si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Gli elettori dei comuni di Ferriere e Pontenure, che si apprestano a votare per le amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, possono ora attivare le procedure per l’esercizio del voto presso la propria abitazione. L’Azienda USL di Piacenza ha infatti definito il calendario e le modalità operative per le visite mediche legali necessarie a garantire questo diritto fondamentale ai cittadini con fragilità motorie o salute compromessa. Le prenotazioni per l’accertamento medico sono accessibili da oggi, martedì 14 aprile, e proseguiranno fino a lunedì 4 maggio 2026. Per organizzare l’appuntamento, i richiedenti dovranno utilizzare i numeri telefonici dedicati: 0523 40 7813, 0523 40 7575, 0523 40 7574 o 0523 40 422.🔗 Leggi su Ameve.eu

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