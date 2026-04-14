VOTAntonio | La sinistra in estasi per Magyar

I leader della sinistra esprimono entusiasmo per la nomina del nuovo primo ministro ungherese. Quest’ultimo ha annunciato l’intenzione di rafforzare le frontiere e ha elogiato la premier italiana. La nomina ha suscitato reazioni positive tra i progressisti, che evidenziano il cambio di rotta rispetto alle politiche precedenti. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e scatenato commenti tra gli osservatori politici di diversi schieramenti.

I progressisti esultano per il nuovo premier ungherese. Che vuole chiudere le frontiere ed esalta Meloni. È l’ultimo cortocircuito dei compagni. «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona, a proposito delle frasi di Trump su Papa Leone XIV. «Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone — ha aggiunto —. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo». Inoltre, la premier ha parlato della possibilità di sospendere il patto sul gas russo: «Descalzi è un operatore del settore, capisco il suo punto di vista.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - VOTAntonio | La sinistra in estasi per Magyar VOTantonio | La sinistra coccola i maranzaIntellò, radical chic e progressisti si ribellano contro il termine «maranza» ed esortano a usare «immigrati di seconda generazione» o «risorse». Ungheria, vince Magyar e finisce l’era Orbán: la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra!La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna la fine di un ciclo politico lungo oltre quindici anni.