La discussione si accende nel mondo politico e tra i cittadini. Intellò, radical chic e alcuni progressisti si sono opposti al termine «maranza», preferendo usare espressioni come «immigrati di seconda generazione» o «risorse». La polemica continua a dividere opinioni e alimenta il dibattito sui modi di parlare e affrontare il tema dell’immigrazione.

Intellò, radical chic e progressisti si ribellano contro il termine «maranza» ed esortano a usare «immigrati di seconda generazione» o «risorse». Semel in anno licet insanire! Ci siamo: questa è la settimana più folle dell’anno e già giovedì s’imbandisce la tavola di «grasso». Per una fortunata coincidenza di calendario, il Carnevale, che ha infiniti significati e origini remotissime quanto intriganti, nel 2026 ingloba nei festeggiamenti in maschera anche la ricorrenza degli innamorati: San Valentino. Il che riporta a origini ancor più remote: per comprenderle bisognerebbe andare a Mamoiada a farsi travolgere dalla forza dionisiaca dei Mamuthones. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - VOTantonio | La sinistra coccola i maranza

Approfondimenti su VOTantonio La sinistra

Gli scontri a Torino durante lo sgombero di Askatasuna mostrano ancora una volta come alcuni gruppi si oppongano alle decisioni dello Stato.

La minaccia degli antagonisti alle Olimpiadi invernali diventa sempre più concreta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La sinistra coccola i maranza | VOTAntonio

Ultime notizie su VOTantonio La sinistra

I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: Lo Stato non arretraLancio di pietre, bombe carta, lacrimogeni, feriti, un blindato della polizia dato alle fiamme e un agente preso a picconate. A Torino è ... iltempo.it

Non chiamatela protesta. Una violenza come quella vista a Torino è solo un attacco allo Stato e agli uomini e le donne che lo difendono ogni giorno. Mentre qualcuno a sinistra sta con i centri sociali, noi siamo dalla loro parte. - facebook.com facebook