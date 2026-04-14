Un sistema ciclonico situato tra la Sardegna e il Mar Tirreno sta causando maltempo su larga scala in Italia, con piogge e burrasche che si registrano in diverse zone del paese. La perturbazione ha portato condizioni meteorologiche avverse in molte regioni, coinvolgendo sia le aree costiere che quelle interne. La situazione è monitorata dalle autorità, che segnalano possibili ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

Un intenso vortice ciclonico, posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno, sta determinando una fase di maltempo diffuso su tutto il territorio nazionale. Le previsioni dell’Aeronautica Militare, emesse alle ore 14 del 13 aprile 2026, indicano precipitazioni abbondanti e fenomeni intensi che interesseranno diverse aree d’Italia tra oggi e le prossime ore. Il quadro meteorologico vede una progressione temporale distinta per zone geografiche. Per quanto riguarda il Nord, la Valle d’Aosta deve affrontare piogge intense e abbondanti fino alle prime ore di questo martedì 14 aprile 2026. Il Piemonte seguirà un ritmo simile, con rovesci o temporali di forte intensità previsti fino al tardo mattino di oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vortice tra Sardegna e Tirreno: piogge e burrasche colpiscono l’Italia

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