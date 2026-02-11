Italia nella morsa del maltempo | piogge burrasche e gelo con il Ciclone di San Valentino

L’Italia si prepara a giorni difficili. Piogge intense, burrasche e temperature in picchiata stanno mettendo in crisi molte zone del Paese. Il “Ciclone di San Valentino” ha portato condizioni meteorologiche estreme che dureranno ancora diverse settimane. Le perturbazioni si susseguono senza sosta, e le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino a metà mese. Molti territori sono già alle prese con allagamenti e neve, e le autorità chiedono prudenza.

Il quadro meteorologico complesso non darà tregua fino alla metà del mese: previste perturbazioni e calo delle temperature L'Europa si spacca in due sul fronte meteo e l'Italia finisce nel lato più instabile. Una serie di perturbazioni atlantiche sta attraversando il cuore del Continente, colpendo prima Francia e Spagna con piogge intense e venti di tempesta, per poi dirigersi verso la Penisola. Il risultato è un quadro meteorologico complesso che non darà tregua almeno fino a metà mese, con un brusco passaggio dalle piogge miti al ritorno del freddo invernale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.

