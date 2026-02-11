Il maltempo continua a colpire l’Italia senza sosta. Dopo qualche ora di tregua, il cielo si riempie di nuvole e si preparano nuove piogge e burrasche. Le temperature calano rapidamente, e nelle zone montuose si preannunciano abbondanti nevicate. La situazione resta difficile e le previsioni indicano che il freddo intenso tornerà presto a dominare il paesaggio.

C’è poco da girarci intorno, malgrado una breve tregua dal maltempo e dal gelo, il meteo ha deciso di non fare sconti all’Italia e si appresta a presentare una nuova ondata di freddo estremo. Le ultime previsioni meteo, infatti, raccontano di un’Europa spaccata in due. Da una parte il gelo secco del Nord, dall’altra i Paesi mediterranei che restano intrappolati in un flusso continuo di piogge, vento e fenomeni atmosferici estremi. Un meteo oltremodo rigido, ben più delle medie del periodo, che sembra destinato a durare diversi giorni. La “corrente sbagliata” e le piogge infinite. Secondo il rapporto Copernicus ECMWF, l’Italia è citata senza troppi complimenti per l’eccesso di precipitazioni che, malgrado qualcuno tenti ancora di negarlo, fa parte della nuova normalità figlia di un cambiamento climatico che sembra essere sfuggito di mano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Meteo impazzito sull'Italia: piogge infinite, burrasche e poi il gelo che porterà abbondanti nevicate

L’Italia sta attraversando un periodo di instabilità meteorologica, caratterizzato da frequenti variazioni di temperatura e condizioni avverse.

Le condizioni meteorologiche in Italia stanno cambiando rapidamente, segnando la fine dell’anticiclone che ha portato stabilità nelle scorse settimane.

