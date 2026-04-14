Volley serie B La My Mech cade in casa al tiebreak con Ancona; In C maschile Pietro Pezzi sempre più in corsa per i playoff La Fenix Faenza batte Chiusi e risale la china

Nella serie B di volley, la My Mech ha perso in casa al tiebreak contro Ancona. Nel campionato maschile di serie C, Pietro Pezzi continua a essere in corsa per i playoff, mentre la Fenix Faenza ha battuto Chiusi, risalendo in classifica. Nel girone D della divisione maschile, la Querzoli Forlì ha vinto 3-1 contro Consar Pietro Pezzi, che ha comunque conquistato il terzo set.

Villa Romiti amaro, nel girone D della B maschile: infatti la Querzoli Forlì supera 3-1 (25-17, 25-18, 17-25, 25-12) una Consar Pietro Pezzi comunque combattiva e capace di vincere il terzo set, portando la gara al quarto. I ravennati sono sempre più ultimi con 6 punti a -5 dalla coppia Don Celso-Montorio che li precede. Continua, invece, nel girone G della B2 femminile il buon momento della Fenix Faenza che non dà scampo al Chiusi: 3-1 (25-20, 17-25, 25-20, 25-17) inflitto alla seconda forza del campionato, conquistando tre punti preziosi che le permettono di salire all’ottavo posto. Una vittoria prestigiosa quanto meritata arrivata grazie ad un’ottima prestazione del collettivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B La My Mech cade in casa al tiebreak con Ancona; In C maschile Pietro Pezzi sempre più in corsa per i playoff. La Fenix Faenza batte Chiusi e risale la china Leggi anche: Volley serie B, C, D. La Pietro Pezzi lotta ma non basta. Bene My Mech Cervia e Fenix Faenza Volley serie B. Pietro Pezzi, altro ko. My Mech scatenata. Il Russi espugna il campo della TeodoraCome sempre alti e bassi per il volley nostrano di serie B e dei campionati regionali. La Pietro Pezzi conquista una convincente vittoria per 3-0 sul campo della 4 Torri Ferrara tornando al successo dopo due sconfitte al tie-break contro Soliera e Riccione. - facebook.com facebook