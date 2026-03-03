Nel campionato di serie B di volley, Pietro Pezzi ha subito un altro infortunio, mentre la squadra My Mech ha ottenuto una vittoria importante. Il Russi ha vinto in trasferta contro la Teodora. La partita si è svolta nel girone D, dove le squadre affrontano sfide tra alti e bassi, tipiche dei campionati regionali e della serie B.

Come sempre alti e bassi per il volley nostrano di serie B e dei campionati regionali. Nel girone D di serie B maschile arriva la 15ª sconfitta stagionale – su 17 gare giocate per la Consar Pietro Pezzi che cade in casa 0-3 (19-25, 12-25, 25-27) per mano dello storico club marchigiano Sabini Castelferretti. Ora i ravennati sono ultimi in classifica con 6 punti al pari di Fermo ma con un peggior quoziente set. Scatenate le cervesi della My Mech Cervia nel girone G di serie B2 femminile: grazie a 14 punti di Strada e Grassi, nonché ai 13 di Turchetti e Fusaroli, vincono 3-1 (25-15, 26-24, 21-25, 25-14) il derby contro la Fenix Faenza: quattro punti nelle ultime due partite fanno sognare nuovamente una salvezza molto difficile sino a qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Pietro Pezzi, altro ko. My Mech scatenata. Il Russi espugna il campo della Teodora

Volley serie B, C e D. La Pietro Pezzi non si scuote. Ossigeno per la My Mech CerviaProseguono le note dolenti nel girone D di serie B maschile di volley per la squadra ravennate della Consar Pietro Pezzi, sconfitta 0-3 (23-25,...

Leggi anche: ’Pietro Pezzi’ ko e penultima. My Mech Cervia ancora sconfitta

Tutti gli aggiornamenti su Pietro Pezzi

Temi più discussi: Ok Fenix e ’Pietro Pezzi’; Volley Serie C / La Pietro Pezzi conquista Cesenatico 3-1 e porta a casa tre punti importanti; Serie B/ Gemini Med a Bologna; Serie C, la Pietro Pezzi cala il tris su Viserba e resta in scia ai play-off.

Volley: Serie C, la Pietro Pezzi supera Viserba e resta agganciata alla zona play-offLa Pietro Pezzi Ravenna fa valere il fattore campo e conquista tre punti preziosi superando Viserba con un convincente 3-0 nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Un suc ... ravennawebtv.it

Volley serie b, c, d. Pietro Pezzi ko, Fenix Faenza a gonfie veleTurno intenso per le formazioni ravennati di volley sparse fra serie B, C e D. Nel girone D di serie... Turno intenso per le formazioni ravennati di volley sparse fra serie B, C e D. Nel girone D di ... ilrestodelcarlino.it

Simone Fabbri schiacciatore della Pietro Pezzi è l’MVP Ca' di Sopra della quarta giornata del girone di ritorno! Nel suo bottino 12 punti e l’82% in ricezione! Ha premiato Monia dell’azienda Tecnoluce Impianti, partner della nostra società, che ha consegnato u - facebook.com facebook

Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di VITA insieme. #sanremo2026 x.com