Calcio a 5 In Serie C2 mezzo passo avanti per la sfortunata compagine allenata da Ussi Massa si fa imporre il pari dalla Lucchese ’B’
Nel campionato di Serie C2 di calcio a 5, Massa ottiene un pareggio contro la Lucchese “B” con il punteggio di 3-3. La partita, giocata sotto una buona intensità, mostra un andamento equilibrato tra le due squadre. L'incontro rappresenta un passo avanti per Massa, nonostante le difficoltà incontrate, e mette in evidenza le potenzialità del team allenato da Ussi.
Lucchese “b“ 3 Massa 3 FUTSAL LUCCHESE “B“: Dovichi, Santelli, Iorga, De Gennaro, Coku, Cantone, Santoni, Moulo, Brizzi, Ben Feddoul, Enassiri, En Nached. Al. Demi. FUTSAL MASSA: Vannucci, Ristori, Rizza, Quadrelli, Lombardini, Marchi, Locorotondo, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi, Menchini. All. Ussi. Marcatori: Quadrelli 3 (M), De Gennaro (L), Santelli (L), Santoni (L). LUCCA – Il Futsal Massa è ripartito con un mezzo passo falso nella prima partita del 2006 del campionato regionale di Serie C2. I massesi sono stati fermati, infatti, sul pareggio alla palestra dell’Itis Fermi di Lucca da un Futsal Lucchese B che naviga nei bassifondi della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio a 5 In Serie C2 i ragazzi di Ussi portano a casa tre punti. Massa archivia la pratica Maremma. Gara decisa dalla doppietta di Puglione
Leggi anche: Calcio a 5 In Serie C2. Futsal, ottimo avvio. Due vittorie e un pari per i ragazzi di Ussi
Argomenti discussi: EURO 2026, Italia verso il debutto col Portogallo. Last dance Merlim: Vedo una Nazionale carica, con un’energia nuova; Ripartono i campionati Open dopo la sosta invernale: la situazione del calcio a 5 e calcio a 7; Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming; Calcio a 5 Serie A. L84 Torino è Campione d'inverno!.
LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli ... oasport.it
Italia-Portogallo oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streamingIl giorno del Battesimo del fuoco è arrivato: Italia-Portogallo, oggi agli Europei 2026 di calcio a 5 si parte subito con un esame difficilissimo per ... oasport.it
https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-napoli-como-bologna-juventus-37491545-ba32-4d73-98be-eb8d9b7be681.htmlwt_mc=2.social.fb.red_calcio-seri - facebook.com facebook
Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi rinnovano il proprio impegno congiunto attraverso una campagna di sensibilizzazione che accompagnerà la 22ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026. legaseriea.it/news/lega-calc… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.