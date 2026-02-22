Volley Bergamo 1991 la regular season si chiude con una sconfitta al tiebreak

Il Volley Bergamo 1991 ha subito una sconfitta al tiebreak contro Treviglio, chiudendo la regular season con nove sconfitte totali. La partita si è conclusa con un risultato equilibrato, ma gli avversari sono riusciti a prevalere nel set decisivo. La squadra ha mostrato grinta, ma non è riuscita a portare a casa il risultato. La prossima fase della stagione si avvicina, lasciando alcuni dubbi sulla continuità di gioco.

Treviglio. Si chiude con la nona sconfitta stagionale al tiebreak la regular season del Volley Bergamo 1991 Bergamo. Il quinto set premia le ospiti di Macerata, capaci di ribaltare le sorti di una sfida che aveva visto le rossoblù comandare tempi e punteggio per due set. Più forte delle assenze e con la giovanissima Sara Angelini in panchina, classe 2009, palleggiatrice del settore giovanile rossoblù targato Chorus Volley Bergamo Academy, Bergamo aveva accesso il PalaFacchetti con un avvio dirompente. Nel finale, però, le motivazioni delle marchigiane hanno fatto la differenza. Vincendo, infatti, le ospiti hanno potuto conquistare la salvezza, mentre per la squadra di Cervellin questa gara era comunque ininfluente ai fini della classifica: già da una settimana il 7° posto era già cosa certa, come la sfida con Scandicci al primo turno della post season. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, contro Macerata la passerella dell'ultima di regular season

Volley Bergamo 1991, ottava sconfitta stagionale al tiebreak: Vallefoglia rimonta da 0-2 e vince a Treviglio

Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione

