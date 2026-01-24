LIVE Scandicci-Chieri 2-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-20 le ragazze di Gaspari fanno la voce grossa nel terzo set

Segui la diretta della partita tra Scandicci e Chieri, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Le squadre si affrontano con impegno, con Scandicci che si impone nel terzo set con un punteggio di 25-20. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Conegliano e Novara, clicca sul link dedicato.

25-20 Scandicci chiude il terzo set con il primo tempo di Weitzel! Colpo potente verso zona 6, la difesa di Bah non è efficace. 24-20 Nervini attacca in parallela da posto 4! Muro scomposto e punto di Chieri! 24-19 A rete la battuta di Antropova. 24-18 Nervini cerca le mani del muro ma non le trova! 5 Set point per Scandicci! 23-18 Nervini la piazza in diagonale alla perfezione! Gran colpo da posto 4 verso l'angolo di zona 5! 23-17 Muro di Chieri! Accorcia ancora la squadra piemontese! 23-16 Ancora Bah! Che ingresso per la francese! Alzata troppo lunga, ma la schiacciatrice trova il pallonetto incrociato vincente! 23-15 Mani fuori vincente della neo-entrata Bah da posto 4! 23-14 Graziani a segno con il primo tempo al centro! Palla verso zona 1 e punto per le toscane.

LIVE Scandicci-Chieri 1-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22 le toscane alzano il ritmo nel momento decisivoSegui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Scandicci e Chieri, conclusa con il punteggio di 1-0 per le toscane.

LIVE Scandicci-Chieri 0-0 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 14-15 primo set equilibratissimo!Segui in tempo reale la partita Scandicci-Chieri, attualmente sul punteggio di 0-0 nel primo set della Coppa Italia di volley femminile 2026.

