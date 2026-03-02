Volley B2 Femminile I’ Giglio ribalta il risultato della gara d’andata

Nel campionato di volley femminile di serie B2, I’Giglio Castel Fiorentino ha vinto contro Timenet Empoli con un punteggio di 3-0, riaprendo così la sfida dopo la sconfitta dell’andata. La partita si è svolta con le atlete Anichini, Barnini, Basili, Cantini Anna e Del Carlo C. schierate in campo. La vittoria permette alle padrone di casa di ribaltare il risultato complessivo.

VOLLEY I'GIGLIO 3 TIMENET EMPOLI 0 I' GIGLIO CASTELFIORENTINO: Anichini, Barnini, Basili, Cantini Anna, Del Carlo C., Del Carlo M., Magherini, Malatesti, Nicosia, Nuti, Picchianti (L), Sani, Tofanari, Zaraffi I all. Pistolesi, II all. Buoncristiani. TIMENET EMPOLI: Benvenuti, Buggiani, Caggiano, Giraldi, Lari, Lucches, Mancuso, Mazzini, Messina,Sacchetti, Salvestrini, ellini Marta (L); I all. Dani, II all. Parenti Parziali: 25-14, 25-22, 25-21 CASTELFIORENTINO - La Cip-Ghizzani I'Giglio Castelfiorentino vince il derby contro la Timenet Empoli. Le castellane si impongono in tre set ribaltando il risultato della gara di andata, terminata 3-1 in favore delle empolesi.