Referendum | Pd-M5S-Avs punto comune in risoluzioni Nordio ' no mistificazioni'

Il Pd, M5S e Avs hanno presentato risoluzioni distinte, ma condividono l’impegno di contrastare le mistificazioni sul referendum. Tutti sottolineano l’importanza di garantire una campagna informativa chiara e completa, per assicurare ai cittadini una corretta comprensione delle questioni in votazione. In un momento di attenzione politica, l’obiettivo è promuovere un dibattito trasparente e basato su dati corretti.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Risoluzioni distinte ma un punto in comune: no mistificazioni sul referendum, assicurare la "più ampia campagna informativa". Questo il frutto del coordinamento tra i capigruppo di Pd, M5S e Avs a Camera e Senato sulle comunicazioni del ministro Carlo Nordio. Nelle relazioni dei tre gruppi infatti è comune il primo impegno. "Relativamente al referendum popolare confermativo -si legge nella risoluzione dem- sulla legge costituzionale 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'" si impegna il governo "ad assicurare la più ampia campagna informativa referendaria ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, astenendosi da eventuali mistificazioni volte esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'art. 🔗 Leggi su Iltempo.it

