Recentemente, sono aumentate le richieste di polizze assicurative per i viaggi, in particolare quando i voli vengono cancellati o subiscono ritardi significativi. Molti passeggeri si rivolgono alle compagnie di assicurazione per coprire eventuali perdite o disagi, cercando di proteggersi da imprevisti durante i propri spostamenti. La scelta di stipulare una polizza è diventata una prassi comune tra chi pianifica viaggi aerei in periodi di incertezza.

La corsa alle assicurazioni viaggio è partita: di fronte a voli cancellati o a rischio, sempre più passeggeri cercano una rete di protezione per sentirsi al sicuro. Ma siamo certi che una polizza sia davvero la risposta più efficace? Proprio mentre si avvicina la stagione estiva, con il boom del prezzo dei carburanti causa guerra e la paura di sempre più voli cancellati, si sta diffondendo la convinzione che basti un’assicurazione viaggio per mettersi al riparo da ogni imprevisto. Non è così, avverte Confconsumatori. Una polizza funziona solo se è costruita su misura e davvero coerente con i rischi da coprire; altrimenti rischia di trasformarsi in un costo inutile più che in una garanzia.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Voli cancellati, corsa alle assicurazioni di viaggio: ecco quando serve davvero (e quando è inutile)

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