caos dei cieli le assicurazioni di viaggio non pagano i voli cancellati per guerra ecco come tutelarsi

Molti viaggiatori si sono trovati improvvisamente a terra dopo la cancellazione di voli causata dall’attacco tra Stati Uniti e Israele all’Iran. Le compagnie assicurative di viaggio, però, spesso non prevedono il rimborso in questi casi legati a conflitti internazionali. Di conseguenza, i passeggeri si trovano senza copertura e senza possibilità di recuperare le somme spese per i biglietti.

È l’amara scoperta di molti viaggiatori rimasti a terra dopo la cancellazione del proprio volo per l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran che ha reso gran parte dello spazio aereo della zona a rischio di missili per gli aerei civili: le assicurazioni di viaggio non coprono voli sostitutivi o i soggiorni in hotel in caso di “no fly zone” e voli cancellati per chiusura dello spazio aereo legato alla guerra. I passeggeri dei circa 23mila voli mai partiti verso gli hub del Medio Oriente devono fare affidamento sulle stesse compagnie aeree per riprenotare il viaggio di rientro o attrezzarsi per pagare di tasca propria il biglietto e richiedere il risarcimento una volta a casa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

