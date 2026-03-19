Nicole Kidman e Simon Baker a New York il red carpet della serie Scarpetta accende i riflettori sulla loro intesa e sul loro amore?

Nicole Kidman e Simon Baker sono stati protagonisti di un evento a New York, dove hanno partecipato al red carpet della serie “Scarpetta”. I due attori sono apparsi insieme, attirando l’attenzione dei presenti sulla loro intesa durante la manifestazione. Dopo mesi di voci e speculazioni, sono stati fotografati mentre si muovevano sul tappeto rosso, suscitando curiosità sulla natura del loro rapporto.

Sul red carpet di New York, Nicole Kidman e Simon Baker si sono tenuti per mano e abbracciati, sorridendosi davanti ai fotografi. Come riporta il Daily Mail, all’evento Nicole Kidman, 58 anni, ha confessato che la chimica con il collega «semplicemente vibra», mentre Simon Barker, 56 anni, ha aggiunto con un sorriso malizioso: «Non sto a dare baci per poi raccontarli». C'è aria di storia d'amore! Il tutto avviene dopo la fine della relazione tra Nicole Kidman e il cantante country Keith Urban avvenuta all’inizio dell’estate 2025, dopo quasi due decenni di matrimonio (i due si sono sposati il 25 giugno 2006 a Sydney). Sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, Keith Urban sarebbe emotivamente devastato dopo essere stato informato della storia tra Kidman e Barker. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicole Kidman e Simon Baker, a New York il red carpet della serie Scarpetta accende i riflettori sulla loro intesa (e sul loro amore?) Articoli correlati Lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e abito nero, Nicole Kidman star del red carpet di "Scarpetta", attesissima serie su PrimeL'attrice premio Oscar interpreta un medico legale nella serie su Prime Video tratta dai libri di Patricia Cornwell: alla première di New York ha... I look degli Oscar 2026: da Anne Hathaway a Nicole Kidman, sul red carpet piume e strascichiDa Anne Hathaway a Demi Moore, da Emma Stone a Nicole Kidman: ecco gli abiti visti sul red carpet degli Oscar 2026, serata all'insegna dell'eleganza... Una raccolta di contenuti su Nicole Kidman Temi più discussi: Simon Baker potrebbe essere il dopo Keith Urban per Nicole Kidman: non voglio ferire nessuno; Scarpetta, arriva la serie basata sui romanzi di Patricia Cornwell: 6 cose da sapere; Nicole Kidman con il bisturi, Jamie Lee Curtis scatenata: Scarpetta, la serie più attesa dell’anno è su Prime; Scarpetta, la recensione: una serie crime che è anche un (caotico) dramma familiare. Scarpetta: Nicole Kidman protagonista di un crime forense ambizioso ma un po’ dispersivoLa serie: Scarpetta, 2026. Creata da: Elizabeth Sarnoff. Cast: Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, ... msn.com Nicole Kidman è la patologa forense Kay Scarpetta su Prime Video: a chi è ispirato l’iconico personaggioIn arrivo in streaming la prima serie dedicata alla protagonista dei thriller più famosi di Patricia Cornwell: dall’ispirazione alle origini italiane. libero.it Nicole Kidman protagonista del nostro CineConsiglio! x.com AH…CHE CHANEL MERAVIGLIOSO! Due splendidi Chanel per Nicole Kidman e Pedro Pascal agli Oscar! STUPENDI! @chanelofficial @nicolekidman @pascalispunk #chanel #nicolekidman #pedropascal #oscar - facebook.com facebook