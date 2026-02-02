Novena a Nostra Signora di Lourdes | primo giorno per chiedere una grazia

Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Centinaia di fedeli si sono radunati in chiesa per pregare e affidare le loro intenzioni, sperando di ricevere una grazia speciale. Il primo giorno si concentra sulla preghiera e sulla fiducia, con molte persone che si sono messe in fila per chiedere aiuto alla Madonna. La cerimonia si è svolta in un clima di sobrietà e speranza.

Inizia la novena a Nostra Signora di Lourdes: la preghiera del primo giorno per affidarle le tue intenzioni per ricevere una grazia speciale. L'11 febbraio ricorre l'anniversario della prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous, avvenuta nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme nel corso di questi nove giorni, per tutte le nostre intenzioni e in particolare per i malati. Chiediamo all'unisono alla nostra Mamma Celeste di custodirci nella pace, il bene più prezioso. OrazioneO Vergine Immacolata, Madre nostra, che vi siete degnata di manifestarvi ad una sconosciuta fanciulla, fate che noi viviamo nell'umiltà e nella semplicità dei figli di Dio, per aver parte alle vostre celesti comunicazioni.

