Carnevale di Castell’Alfero rinviato | maltempo e sicurezza prioritaria tra impatti economici e allerta clima

Il Carnevale di Castell’Alfero è stato rinviato a causa delle forti piogge che rendono pericolosi gli sfilamenti, mettendo a rischio la sicurezza di partecipanti e spettatori. La decisione arriva dopo le previsioni meteo che indicano pioggia abbondante e vento forte nel weekend, costringendo gli organizzatori a riprogrammare l’evento. La pioggia ha già causato disagi nel centro storico, con strade allagate e mezzi in difficoltà. La scelta di posticipare la festa mira a evitare incidenti e garantire un momento di allegria in condizioni più sicure. La decisione si inserisce in un quadro di pre

Carnevale di Castell'Alfero rinviato per maltempo: in bilico tra tradizione, sicurezza ed economia locale. Il Carnevale di Castell'Alfero, atteso evento per la comunità e i visitatori della provincia di Asti, è stato rinviato a domenica 22 febbraio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La decisione, presa nella mattinata di sabato 14 febbraio 2026, mira a garantire la sicurezza dei partecipanti, ma solleva interrogativi sull'impatto economico e sulla necessità di adattare le manifestazioni tradizionali ai cambiamenti climatici. La decisione e le motivazioni. La scelta di posticipare il Carnevale è stata presa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio dopo una valutazione delle previsioni meteo.