Vittozzi regina del biathlon | la Triplice Corona non basta

Lisa Vittozzi, biatleta italiana proveniente dalla provincia di Sondrio, ha annunciato di voler continuare a gareggiare, senza escludere un nuovo tentativo di vincere la Coppa del Mondo. La sportiva ha già ottenuto la vittoria olimpica e conquistato la Triplice Corona nel biathlon, ma ha dichiarato di voler proseguire la carriera e di valutare le prossime sfide competitive.

La biatleta sappadina Lisa Vittozzi ha confermato la sua volontà di proseguire la carriera agonistica, non escludendo di puntare nuovamente alla conquista della Coppa del Mondo dopo aver raggiunto il vertice sportivo con l’oro olimpico. La decisione arriva in un momento di massima serenità per l’atleta, che ha recentemente completato un percorso che l’ha portata a collezionare i massimi riconoscimenti della disciplina. Il completamento del puzzle sportivo e il traguardo della Triplice Corona. Raggiungere l’apice del biathlon richiede una costanza che pochi atleti riescono a mantenere nel tempo. Lisa Vittozzi è entrata ufficialmente in questo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittozzi, regina del biathlon: la Triplice Corona non basta Leggi anche: LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi 10/10, ma non basta per il podio. Kirkeeide beffa la Francia Olimpiadi: Lisa Vittozzi è la prima medaglia d'oro del biathlon italianoLisa Vittozzi è partita per quinta, proprio dopo il quinto posto di ieri nella gara Sprint e grazie a una mira perfetta (20 su 20 al poligono) è...