Olimpiadi | Lisa Vittozzi è la prima medaglia d' oro del biathlon italiano
Lisa Vittozzi ha vinto la prima medaglia d’oro del biathlon italiano alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver dominato la gara a inseguimento femminile ad Anterselva. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e rappresenta una svolta significativa per lo sport italiano in questa disciplina. La biathleta ha dimostrato grande determinazione e precisione, superando le avversarie in una competizione serrata.
Lisa Vittozzi è partita per quinta, proprio dopo il quinto posto di ieri nella gara Sprint e grazie a una mira perfetta (20 su 20 al poligono) è riuscita a sopravanzare le rivali che le erano partite davanti. L'ultima a “mollare” è stata la norvegese Maren Kirkeeide, vincitrice ieri e arrivata all'ultimo poligono insieme proprio all'azzurra, salvo poi commettere due errori e lasciare il definitivo via libera alla Vittozzi che, nell'ultimo giro ha potuto assaporare la medaglia d'oro conquistata poi tagliando in solitaria il traguardo. La Kirkeeide ha poi comunque conquistato la medaglia d'argento, davanti alla finlandese Suvi Minkinnen, bronzo con 34"6 di distacco dalla Vittozzi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
L'Italia è d'argento grazie a Lisa Vittozzi, prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi
Questa mattina, a Pechino, Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la prima medaglia alle Olimpiadi invernali.
Il capolavoro di Lisa Vittozzi: arriva il primo oro olimpico nella storia del biathlon italiano. È la domenica delle imprese azzurre
Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per il biathlon italiano, una vittoria che arriva dopo una rimonta spettacolare durante la gara di inseguimento femminile a Milano-Cortina.
Storica VITTOZZI! È la prima medaglia d'oro di sempre per l'Italia nel Biathlon | #MilanoCortina2026
Biathlon, oro olimpico per la Vittozzi grazie a una gara perfettaLa sappadina vince la prova a inseguimento a Milano-Cortina; nessun errore al tiro, ha rimontato il distacco della gara sprint ... rainews.it
Implacabile Vittozzi! Lisa non sbaglia niente ed è oro nell'inseguimento 10 kmL'azzurra perfetta, supera anche la norvegese Kirkeeide. Prima vittoria individuale per la specialità ... msn.com
NON FATELA ARRABBIAREEEEEEEEEEEE Il quinto posto di ieri nella sprint di biathlon RECUPERATO SUBITOOOOOOOOO! CA-PO-LA-VO-RO di Lisa Vittozzi nell’inseguimento ad Anterselva! CAMPIONESSA OLIMPICAAAAAAAAAAAAAAAAA facebook
Lisa Vittozzi conquista il primo oro italiano nel biathlon vincendo l’inseguimento con zero errori al poligono: una gara perfetta che entra nella storia x.com