LIVE Biathlon sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi 10 10 ma non basta per il podio Kirkeeide beffa la Francia

Durante la sprint femminile di biathlon alle Olimpiadi, Kirkeeide della Norvegia ha vinto l’oro, battendo le avversarie con una performance convincente. Vittozzi, che ha dimostrato di essere in forma perfetta con 1010 al tiro, non è riuscita a salire sul podio. La francese Michelon ha conquistato l’argento, mentre Jeanmonnot si è aggiudicata il bronzo. I concorrenti sono partiti alle 15.58, in un clima di grande tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.58: Oro per la Norvegia con Kirkeeide, argento per la Francia con Michelon, bronzo per la Francia con Jeanmonnot. Questo il podio della sprint. Per oggi è tutto, appuntamento a domani con il doppio inseguimento. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.50: Lontane le azzurre: 43ma Auchentaller a 2'11" con 2 errori e 44ma Wierer con tre errori a 2'14" 15.49: Questa la classifica della sprint olimpica: 1 Kirkeeide 20:40.8 2 Michelon +3.8 3 Jeanmonnot +23.7 4 Todorova +40.0 5 Vittozzi +40.6 6 Minkkinen +49.6 7 Preuss +1:00. Vittozzi non riesce a salire sul podio nella sprint femminile di biathlon alle Olimpiadi, perché ha sbagliato due colpi al tiro e questo le è costato la posizione. 15.40: Carrara è 20ma al traguardo, brava a seguire Kirkeeide nell'ultimo giro.