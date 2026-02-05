Questa mattina la fiamma olimpica ha attraversato le strade di Milano, accendendo l’entusiasmo tra i cittadini. Mentre si avvicina la cerimonia di apertura di domani a San Siro, la città si prepara a vivere il grande evento, con tante iniziative in programma e la speranza di lasciare il segno.

Milano, 5 febbraio 2026 – Olimpiadi, ci siamo. A un giorno dalla cerimonia inaugurale in programma a San Siro, Milano inizia davvero a respirare l’aria del grande evento, accogliendo sul suo territorio la fiamma olimpica. Il percorso di oggi. Partita questa mattina da Sesto San Giovanni, la vecchia “città delle fabbriche”, attraverserà una serie di Comuni dell’hinterland. I tedofori, fiaccola in mano, passeranno da Cologno Monzese, Vimodrone e Segrate. Poi, a metà mattina, tappa a Pioltello e arrivo intorno a mezzogiorno a San Donato Milanese. Dalla città dell'Eni ci si trasferisce a Milano, con ingresso in città previsto alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi: la fiamma è a Milano. La diretta della giornata a cinque cerchi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Livigno si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi invernali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica è arrivata a Cortina d'Ampezzo: 70 anni dopo è di nuovo grande emozione; La fiamma olimpica attraversa la val di Fiemme; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 59 ci porta a Monza - Tedoforo a passo di Rap; Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse.

La fiamma olimpica arriva a Milano: sorprese e stelle tra gli ultimi tedoforiIl cammino della torcia olimpica è ormai alle ultime battute. Attesa a San Siro dove si ci sta organizzando per la cerimonia d'apertura. sportal.it

Olimpiadi invernali, oggi la fiamma a Milano. Stasera la cena tra i leader mondiali. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali, oggi la fiamma a Milano. Stasera la cena tra i leader mondiali. LIVE ... tg24.sky.it

@snoopdogg porta la Fiamma Olimpica a Gallarate. Il rapper ha attraversato le vie del centro la mattina di mercoledì 4 febbraio accompagnando il simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Segui il viaggio della Fiamma Olimpica in diretta su Legnan facebook