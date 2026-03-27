Rothko cinque consigli per apprezzare al meglio la mostra di Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi è in corso una mostra dedicata alle opere di Rothko, caratterizzate da rettangoli di colore sovrapposti e campiture di tinte. Osservando le tele per alcuni minuti, si notano i passaggi tra i colori, con i bordi che si sfumano e le tonalità che si distinguono. La disposizione delle opere invita a un'osservazione più attenta e prolungata.

Fermarsi, avvicinarsi, lasciare che l’occhio si abitui: cinque “dritte” per entrare davvero nei suoi quadri senza restarne fuori. I quadri di Rothko sono lì: rettangoli di colore, campiture sovrapposte. Restando davanti alla tela qualche minuto, si cominciano a distinguere i passaggi, i bordi si sfumano, i colori si separano. Cose che all’inizio stavano insieme iniziano a stare su piani diversi. E a un certo punto qualcosa emerge. Ecco cinque modi per arrivarci davanti alle opere esposte a Palazzo Strozzi fino al 23 agosto 2026. 1) Muoversi davanti e di fianco alla telaQuadro: Gray, Orange, Maroon No. 8, 1960Dopo aver guardato il quadro frontalmente, basta spostarsi un poco lungo la tela. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Rothko, cinque consigli per apprezzare al meglio la mostra di Palazzo Strozzi Articoli correlati A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione... Una raccolta di contenuti su Palazzo Strozzi Temi più discussi: Mark Rothko nelle biblioteche; PALAZZO STROZZI: ROTHKO A FIRENZE; Quando Rothko incontrò Beato Angelico e Michelangelo. La grande mostra a Firenze; La grande mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi di Firenze è un omaggio all'artista. PALAZZO STROZZI: ROTHKO A FIRENZEArt - Dal 14 marzo al 23 agosto 2026 la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell’arte - Redazione James ... jamesmagazine.it Rothko a Firenze: Palazzo Strozzi accoglie una grande retrospettiva sull’artistaPresso la suggestiva cornice delle sale interne di Palazzo Strozzi, il Vestibolo della Biblioteca e il Museo di San Marco, ha preso il ... nonsolocinema.com In occasione di “Rothko a Firenze” a Palazzo Strozzi, torna alla Biblioteca della toscana della Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio Regionale della Toscana ToscanaBiblioteche la tradizionale presentazione del “Fuorimostra”, un itinerario nella regione che - facebook.com facebook Fino al al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi a Firenze ospita una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti americani: Mark Rothko Cs B x.com