Visite alla scoperta del Parco regionale Marturanum a emissioni zero

Il 17 e il 18 aprile si terrà il Green Energy Day, un evento dedicato alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nella regione. Nell’ambito della manifestazione, saranno organizzate visite guidate al Parco regionale Marturanum, con un focus sulle iniziative a emissioni zero. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e realtà del settore, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Il 17 e il 18 aprile è organizzato, nella Tuscia e nel Lazio, il Green energy day: una giornata interamente dedicata alla transizione energetica, promossa dal Coordinamento Free insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Carsulae, meta prediletta a Pasquetta: “Visite guidate alla scoperta dell’area archeologica”. Novità scavi e centro visiteLa rievocazione andata in scena per la domenica delle Palme verrà riproposta per la Notte dei musei in programma nel mese di maggio Un incremento del... "Alla scoperta del Musme": le visite guidate di marzoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Partecipa ad una... Presentato il programma primaverile di laboratori e visite guidate gratuite presso il Percorso archeo-naturalistico delle 100 fattorie romane a Porcari, nel bacino dell’ex Lago di Sesto, per scoprire la storia del territorio attraverso un percorso suggestivo tra arch - facebook.com facebook Segnate queste date: 8 giorni dedicati a test e visite gratuite in 250 ospedali x.com