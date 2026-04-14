Visite alla scoperta del Parco regionale Marturanum a emissioni zero

Da viterbotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 e il 18 aprile si terrà il Green Energy Day, un evento dedicato alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nella regione. Nell’ambito della manifestazione, saranno organizzate visite guidate al Parco regionale Marturanum, con un focus sulle iniziative a emissioni zero. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e realtà del settore, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Il 17 e il 18 aprile è organizzato, nella Tuscia e nel Lazio, il Green energy day: una giornata interamente dedicata alla transizione energetica, promossa dal Coordinamento Free insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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