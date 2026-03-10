Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo

Domenica 29 marzo 2026 alle ore 15, ARKA organizza una visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo e alle sale a piano terra del palazzo Cavalli. L’evento permette di esplorare le esposizioni e le collezioni presenti nei due spazi, offrendo un’occasione per conoscere meglio il patrimonio culturale e naturale della zona. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire questi temi.

ARKA propone la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell'Uomo e alle sale a piano terra dell'adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà Domenica 29 Marzo 2026 alle ore 15.30. Inaugurato nel 2023, il Museo Naturalistico è composto da diverse sezioni, dedicate a Geologia, Mineralogia, Paleontologia, Zoologia ed Antropologia. La visita guidata si svolgerà osservando le molteplici collezioni formate da reperti di grande valore scientifico e ascoltando le spiegazioni della Guida Naturalistica. Inoltre si ammireranno le sale affrescate del cinquecentesco Palazzo Cavalli.