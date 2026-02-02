Chiarito il boato nella notte ad Aversa | trovate tracce di un petardo in piazza Vittorio Emanuele III

La polizia ha identificato la causa del forte boato che ha svegliato gli abitanti di Aversa nella notte tra giovedì e venerdì. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di un petardo in piazza Vittorio Emanuele III, chiarendo così cosa abbia scosso la città e spaventato i residenti.

È stato chiarito il mistero del boato che, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, aveva svegliato di soprassalto numerosi residenti. A provocare il forte rumore, avvertito distintamente in diverse zone della città e anche nei comuni limitrofi, sarebbe stato un petardo, con ogni probabilità un ordigno rudimentale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’esplosione sarebbe avvenuta in piazza Vittorio Emanuele III, in pieno centro cittadino, dove gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Scientifica, hanno rinvenuto tracce di polvere compatibili con l’esplosione di materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

