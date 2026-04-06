L' annuncio di Santangelo | Al via il bando regionale da 4 milioni destinato alle produzioni cinematografiche

È stato annunciato dalla Regione Abruzzo l'apertura di un bando regionale da quattro milioni di euro destinato alle produzioni cinematografiche. La misura si rivolge sia a progetti nazionali che internazionali e mira a sostenere le attività nel settore del cinema. La pubblicazione del bando rappresenta un passo concreto per favorire lo sviluppo di nuove produzioni e investimenti nel comparto audiovisivo regionale.

L'assessore regionale annuncia la pubblicazione del bando per incentivare produzioni nazionali e internazionali sul nostro territorio Pubblicato dalla Regione Abruzzo un bando da quattro milioni di euro per il settore cinematografico, in particolare per le produzioni nazionali e internazionali. A farlo sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo. “Con l’avviso pubblicato ieri, la Regione Abruzzo rafforza il percorso avviato con la nascita della Fondazione Abruzzo Film Commission, attesa da oltre vent’anni e operativa dal settembre 2024. L’obiettivo è chiarorafforzare la crescita delle piccole e medie imprese del settore, sostenendo direttamente la fase più delicata e costosa, quella della produzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it "Vendemmia verde", al via il bando regionale da 10 milioni per il settore vitivinicoloPubblicato dal dipartimento regionale dell'Agricoltura il bando del Piano nazionale strategico (Pns) misura “Vendemmia Verde”, campagna 20252026, che... Milano, bando del Comune destinato alle librerie: “Un’occasione per i lavoratori Hoepli”Milano, 3 aprile 2026 – Il bando annunciato dal Comune di Milano, che mette a disposizione spazi per le librerie, “é a nostro parere un primo,... Temi più discussi: Sant’Angelo a Fasanella, riapre la Grotta di San Michele; Il video racconto della Passione di Sant’Angelo; Dalla Regione 1,1 milioni per sostenere le famiglie sul fronte socio-sanitario ed economico: pubblicato il bando; Inaugurato il Parco Parrocchiale di Sant’ Angelo. Santangelo, la solitudine dei giustiIn una piovosa mattina di gennaio, nella chiesa di Santa Maria a Piedigrotta, mentre si celebrava il funerale del notaio Sabatino Santangelo e il dolore segnava il volto dei presenti, sulla cerimonia ... napoli.repubblica.it Morto il notaio Tino Santangelo, fine processo maiÈ impossibile entrare fino in fondo nella mente di un uomo, di qualsiasi uomo. Impossibile scrutare davvero i meccanismi profondi che spingono a togliersi la vita. Per questo, sul suicidio del notaio ... ilmattino.it Maddaloni, commissariamento Villaggio dei Ragazzi: Santangelo chiede tutela dipendenti - #Pupiatv facebook