Basket | Carsen Edwards è stellare Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie A

Nella partita di lunedì della 26ª giornata di Serie A 2025-2026, la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria contro Cantù. Carsen Edwards ha avuto un ruolo di primo piano, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta con continui scambi di punti e momenti di equilibrio, prima che la Virtus prendesse il comando negli ultimi quarti.

Carsen Edwards, in tutti i sensi, trascina la Virtus Olidata Bologna nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A 2025-2026. Sono suoi 34 dei punti che consentono ai bianconeri di Nenad Jakovljevic di battere l’Acqua S. Bernardo Cantù per 89-79 e di mantenere il primo posto in classifica (a pari punti con Brescia, ma con scontri diretti favorevoli). Bene anche Derrick Alston con 17 punti; per Cantù 17 di Giordano Bortolani e 14 di Xavier Sneed. Il capitolo numero 169 di questa superclassica del basket italiano inizia in relativo equilibrio, ma se c’è un grnade protagonista in questo lunedì subito Carsen Edwards, che segna in qualsiasi modo possibile: in entrata, in lunetta, da tre.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie A LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 19-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen Edwards addenta la partita da subito!Si chiude qui la Diretta LIVE di un bellissimo Virtus Bologna-Fenerbahce, con i ragazzi di Virtus Bologna-Fenerbahce 80-84 vincenti sui felsinei, che... LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 32-29, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen Edwards soprannaturale nel 1° quarto, quindici punti!Si chiude qui la Diretta LIVE di un bellissimo Virtus Bologna-Fenerbahce, con i ragazzi di Virtus Bologna-Fenerbahce 80-84 vincenti sui felsinei, che... Argomenti più discussi: La Virtus non sa più vincere: Valencia passa 94-81 sul parquet di Bologna; Virtus Bologna, idea Kyler Edwards per il futuro: possibile rivoluzione esterni; Eurolega, la Virtus Bologna si spegne nella ripresa: vince Valencia 94-81; Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in Eurolega. I 34 punti di Carsen Edwards regalano alla Virtus Bologna la vittoria casalinga contro la Pallacanestro Cantù #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook