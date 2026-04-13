Carsen Edwards da impazzire | la Virtus Bologna batte Cantù 89-79

Nella partita di campionato, la Virtus Bologna ha vinto contro Cantù con il punteggio di 89-79. La squadra ospite ha sofferto l’assenza di Green e ha commesso molte palle perse, che hanno pesato sul risultato finale. La squadra di casa ha messo in mostra una buona prestazione, grazie anche alle ottime prove di alcuni giocatori, tra cui Carsen Edwards, che ha dato un contributo decisivo. L’unico aspetto negativo della serata bolognese riguarda alcuni errori che hanno rischiato di complicare la partita.

La Virtus chiude il 26° turno di Serie A battendo Cantù, 89-79 davanti al pubblico bolognese. Le V-Nere tornano alla vittoria dopo 8 sconfitte tra campionato ed Eurolega. Clamorosa prestazione di Edwards, che chiude a quota 34 (712 da 3). Prima vittoria per Jakovljevic da capo allenatore dell’Olidata, che torna in testa alla classifica. L’unico neo della serata della Virtus Arena per i padroni di casa è l’uscita di Morgan per infortunio. Cantù paga l’assenza di Green, indisponibile per infortunio e le troppe palle perse (17). 17° ko per gli uomini di De Raffaele, che sono attesi dal derby con Varese nel prossimo turno. La Virtus parte benissimo, grazie a un paio di triple di Edwards e cinque punti in fila di Alston.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carsen Edwards da impazzire: la Virtus Bologna batte Cantù 89-79 Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie ACarsen Edwards, in tutti i sensi, trascina la Virtus Olidata Bologna nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A 2025-2026. LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 19-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen Edwards addenta la partita da subito!Si chiude qui la Diretta LIVE di un bellissimo Virtus Bologna-Fenerbahce, con i ragazzi di Virtus Bologna-Fenerbahce 80-84 vincenti sui felsinei, che...