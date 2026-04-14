Il Vip Master Milano Marittima 2026 si terrà nell’estate del prossimo anno, attirando numerosi appassionati di tennis. Le date ufficiali dell’evento sono state annunciate, con dettagli sugli ospiti che parteciperanno. La manifestazione si svolgerà sulla riviera romagnola e vedrà protagonisti alcuni tra i più noti tennisti vip. Le anticipazioni indicano un programma ricco di incontri e attività dedicate agli appassionati.

Grande attesa per il Vip Master Milano Marittima 2026. Come anticipato le scorse settimane nel nostro blog, il tennis vip è pronto a infiammare la Riviera Romagnola nell’estate 2026. L’evento, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe svolgersi venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026, come sempre in compagnia di illustri personaggi dello sport, della tv e dello showbiz. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più sulla 35^ edizione del Vip Master, sotto la regia di Patrick (deus ex machina Bagni Paparazzi Milano Marittima, che ha già inaugurato la stagione 2026) e Mario Baldassari. Il torneo di tennis più celebre tra i volti famosi tornerà con tutta probabilità a Milano Marittima il 24 e 25 luglio 2026, con due serate da veri vip, più emozionanti e intense che mai, interamente riservate al divertimento, allo sport e allo spettacolo.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Vip Master Milano Marittima 2026: date, ospiti e anticipazioni

Vip Master 2026: grande evento dell’estate a Milano MarittimaIlVIP Master 2026è pronto a tornare aMilano Marittimapiù carico che mai, nel mese di luglio, con la sua trentacinquesima edizione.

VIP Master Milano Marittima 2026: 35^ edizione tutta da vivereIl VIP Master 2026 Milano Marittima si prepara a tornare nel mese di luglio 2026 con una nuova edizione (udite udite, la 35^) più ricca che mai, tra...