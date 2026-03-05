Prestazioni private pagate in contanti | dirigente medico agli arresti domiciliari

Un medico, che ricopre il ruolo di direttore di diverse strutture ospedaliere nella provincia di Reggio Emilia, è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri del Nas di Parma. L’indagine riguarda pagamenti in contanti relativi a prestazioni private. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione del provvedimento restrittivo, senza ulteriori dettagli sulla natura delle prestazioni o sulle eventuali irregolarità.

In provincia di Reggio Emilia: per il professionista disposti i domiciliari. E' stato rimesso in libertà dal Gip I carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato un medico, direttore di più strutture complesse di ospedali in provincia di Reggio Emilia. È accusato di peculato e per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il medico è stato fermato “dopo aver ricevuto da una paziente 100 euro in contanti, quale pagamento di prestazioni sanitarie. Si sarebbe appropriato illecitamente dell’intera somma destinata all’Azienda Usl di Reggio Emilia”. "In particolare, nel periodo compreso tra l’11 novembre 2025 e il 2 marzo 2026, l’indagato avrebbe eseguito 25 prestazioni private. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il figlio del rapinatore agli arresti domiciliariÈ agli arresti domiciliari Rayan Massa, 18 anni, incensurato, figlio di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni morto dopo essere stato ferito durante...

Rapine a un invalido e a un clochard. Giovane agli arresti domiciliariNel mirino di quel gruppo di giovani c’erano finiti un clochard che stava camminando verso il centro.

Visite private non dichiarate e pagamenti in contanti in nero, primario arrestato