La Russa jr davvero dispiaciuto per la ragazza che l' ha denunciato

Leonardo Apache La Russa (nella foto) «ha mostrato sincero dispiacere per le sofferenze» causate alla giovane e una «presa di coscienza in ordine alla condotta» che gli veniva contestata. Inoltre da parte del giovane, figlio minore del presidente del Senato, c'è stato uno «spontaneo adempimento risarcitorio», con una «offerta congrua e idonea» per il danno «patito» dalla ragazza che lo ha denunciato per revenge porn. Così il gup Maria Beatrice Parati nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso dicembre ha ritenuto «congrua» l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di La Russa jr a favore della parte offesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

