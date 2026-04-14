Violenza aggressione per ' imporre' il ruolo del clan in 2 del gruppo Picca–Di Martino finiscono in carcere

Nella mattinata del 14 aprile, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, già detenuti e coinvolti in una precedente misura. L’operazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli, riguarda un episodio di violenza e aggressione motivato dal tentativo di imporre il ruolo del clan. Le indagini hanno portato all’arresto di due membri del gruppo Picca–Di Martino.