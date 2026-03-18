Contro la violenza adolescenziale un murale del gruppo scout Clan

Un murale è in fase di realizzazione nel campetto esterno dell’Istituto Cambi Serrani, promosso dal Gruppo Scout Clan Falconara 1-3. L’obiettivo è sensibilizzare sulla violenza tra adolescenti e trasmettere un messaggio di pace e rispetto tra i giovani. L’opera verrà completata nei prossimi giorni e sarà visibile a tutta la comunità locale.

Un grande murale per contrastare la violenza adolescenziale. È quanto realizzerà il Gruppo Scout Clan Falconara 1-3 nel campetto esterno all’Istituto Cambi Serrani. Nell’immaginario collettivo, al (riqualificato) "campetto rosso". L’iniziativa arriva a conclusione del progetto scoutistico annuale, che ha previsto anche due incontri organizzati alla scuola secondaria di primo grado Ferraris per sensibilizzare rispetto al fenomeno della violenza giovanile e capire come venga percepito da ragazze e ragazzi. Un percorso, insomma, che parte da lontano. Gli scout falconaresi, infatti, nei mesi scorsi hanno protocollato una richiesta alla Giunta. Che, pochi giorni fa, ha espresso parere favorevole (e all’unanimità dei presenti) all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contro la violenza adolescenziale un murale del gruppo scout Clan Articoli correlati Presentazione del libro A.S.C.I. - Associazione Scout Cattolici Italiani Gruppo Scout Padova 4° Murialdini Patronato del Santo - PadovaLa presentazione della 2a edizione (aggiornata, ampliata e corretta) del libro “A. Un murale contro la violenza sulle donne. Impegno degli studenti per una cultura di paceFOLIGNO - "Dietro una donna libera c’è un mondo che ha scelto il rispetto", oppure "Ama, non ferire, proteggi, non dominare". Tutto quello che riguarda Contro la violenza adolescenziale un... Discussioni sull' argomento Contro la violenza adolescenziale un murale del gruppo scout Clan; Minori a Napoli: l’emergenza omicidi e la deriva della violenza giovanile. Contro la violenza adolescenziale un murale del gruppo scout ClanUn grande murale per contrastare la violenza adolescenziale. È quanto realizzerà il Gruppo Scout Clan Falconara 1-3 nel campetto ... ilrestodelcarlino.it Violenza giovanile filmata: il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza sui social. Il rapporto Save The ChildrenI social media non sono solo lo sfondo della vita adolescenziale: nel rapporto Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà, realizzato dal Polo Ricerca ... orizzontescuola.it Il gruppo criminale impegnato nel traffico di stupefacente era obbligato a rifornirsi mensilmente da Luigi Carella, come sorta di tributo al clan Licciardi https://nap.li/NFgv - facebook.com facebook «Codice Interno, i clan baresi si occupavano di politica». Il gup: «Oliveri scelse di rivolgersi ai Parisi» x.com